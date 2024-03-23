Türkiye'yi Şehir Şehir Geziyoruz: Rota Ordu ve Giresun
Türkiye'nin tanıtımı ve iç turizmdeki hareketliliği artırmak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy tarafından oluşturulan "Rotahane" ülkenin farklı yerlerini farklı heyetlerle gezmeye ve tanıtmaya devam ediyor. Rotahane'nin 68. durağı Ordu, 69. durağı ise Giresun oldu. Ersoy ve beraberindeki heyet iki kentin tarihi ve turistik yerlerini gezdi.
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