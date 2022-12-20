Ukrayna’da yüzer vinç görevi yapan gemide büyük hasar var
10 aydır süren Rusya-Ukrayna arasındaki savaş sırasında Türk bayraklı bir deniz vincinin topçu atışıyla vurulduğu belirtildi. Türkiy’'nin en büyük yüzer vinci, Ukrayna Herson’da köprü yapımı çalışmalarında kullanılmıştı. Vincin sahipleri zararlarının karşılanmasını istiyor. (Haber:Deniz Tüysüz Kamera:Mesut Sert)
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