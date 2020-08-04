Çeşmede Ukraynalı modele darp anı

İzmir Çeşme'de tatil yapan Ukraynalı modelin darp edilmesiyle ilgili yeni bir görüntü ortaya çıktı. Görüntüde manken Daira Kayriluk, ayaktayken birden yere düşüyor. Başında ise bir kişi duruyor. Ukraynalı modelin düşmesine neden olan darbeyi kimden ve ne şekilde aldığı ise görünmüyor. Genç kadın sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafın altına, Çeşme'deki bir plaj işletmesinin güvenlik görevlileri tarafından darp edildiğini yazmıştı. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Turizm bölgesinde asla olmaması gereken ve özellikle de bir kadına yönelik yapılan çirkin saldırıyı kınıyorum" dedi.
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NTV 04.08.2020 - 10:29| Son Güncelleme : 04.08.2020 - 10:44
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