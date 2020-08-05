Umut Öyküleri (İkinci bölüm)

2020 dünya için hiç iç açıcı bir yıl olmasa bile yine de bizleri gülümseten ve umut veren haberler de var. NTV'nin yeni programı Umut Öykülerinde ilginizi çekecek ve yüzleri güldürecek iyi haberleri anlatacağız. 'Umut Öyküleri'nin ikinci bölümünde yoldaki minik serçeyi kalp masajı ile kurtaran Hasan Bodur'un, ABD'de yeni doğmuş bir bebeğin hayatını kurtaran iki polisin, üzerindeki gelinliğiyle kaza yapanlara yardıma koşan İngiliz hemşirenin ve Muğla'da hayırseverlerden topladığı eski bisikletleri tamir ederek ihtiyaç sahibi çocuklara hediye eden mahalle muhtarı Ramazan Küçük'ün hikayelerini izleyebilirsiniz.
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NTV 05.08.2020 - 17:28| Son Güncelleme : 05.08.2020 - 18:09
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