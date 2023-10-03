Üniversitelinin sorunu barınma: Kira ve yurt ücretleri öğrencileri zorluyor
Büyükşehirlerde özel yurt ücretleri yıllık 80 bin liradan başlıyor, 320 bin liraya kadar çıkıyor. Öyle ki yüksek ücretlerinden dolayı talep azaldı, özel yurtların yarısı boş kaldı. Kiralık ev bulmak da kolay değil. İstanbul'daki öğrencilerin çok tercih ettiği Beşiktaş'ta kiralar 20 bin liradan başlıyor. İşte ayrıntılar...
(Haber: Beyzanur Özer Kamera: Savaş Daldal)
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