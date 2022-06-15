Üstü açık cipte ayakta gitti

İstanbul Kartal’da bir kişi tehlikeye aldırmadan üstü açık cipte ayakta yolculuk etti. Trafikteki bir sürücünün cep telefonuyla kaydettiği o anlarda, cipin ön koltuğunda üç kişininin oturduğu ve ayaktaki gencin araca tutunduğu görülüyor.

Haberler - DHA 15.06.2022 - 11:49 | Son Güncelleme : 15.06.2022 - 11:56

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