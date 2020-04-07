Uyarılara rağmen İzmir'de halk hala sokakta

Sosyal mesafe ve izolasyon kurallarına uyulması için sürekli uyarılar yapılıyor. Ancak bu çağrılar İzmir'de pek yanıt bulmuyor. NTV ekibinden Merih Ak ve kameraman Burak Uygun bu kez kentin en yoğun yerlerinden biri olan Buca ilçesine gitti. İşte Buca'daki durum...
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NTV 07.04.2020 - 17:18| Son Güncelleme : 07.04.2020 - 17:55
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