Uzmanlar kazayı yorumladı: Felaketin eşiğinden dönüldü

İzmir-İstanbul seferini yapan uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkarak, çukura düştü, uçak üçe bölündü. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 180 kişi ise yaralandı. Ancak uzmanlara göre felaketin eşiğinden dönüldü. Haber: Pınar İlik Üçer - Yağız Şenkal Kamera:Önder Gündoğdu - Davut Dede

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