Uzmanlardan "Eylem Tok" yorumu: ''Helikopter Ebeveynler'' çocukları adına kararlar veriyor
Türkiye'nin konuştuğu kazada Eylem Tok'un oğlunu adalete teslim etmek yerine Amerika'ya kaçırması gündem oldu. Uzmanlara göre annenin bu davranışı çocuklarının tüm sorumluluklarını üzerlerine alan ve etraflarında pervane olan ''helikopter ebeveyn'' tutumu olarak yorumlanıyor. Peki, ''helikopter ebeveynlik'' nedir? Bu tarzda yetişmiş bir çocukta ilerleyen yaşlarda nasıl yansımalar görülür? İşte ayrıntılar...
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