Uzmanlardan plastik eldiven uyarısı

Virüsten korunmak için günlük hayatta plastik eldiven kullananlara uzmanlardan uyarılar var. Eldivenler doğru kullanılmadığında virüs taşıyabiliyor. Uzmanlara göre, gündelik hayatta eldiven kullanılmamalı, eller bol bol su ve sabunla yıkanmalı.

NTV 29.03.2020 - 16:00 | Son Güncelleme : 30.03.2020 - 12:01

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER