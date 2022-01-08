Vaka sayısında Omicron etkisi

Türkiye'de günlük vaka sayılarındaki yükseliş sürüyor. Salgının bu sürecinde yoğun bakımlarda tıkanma olmaması en büyük teselli. Ancak tırmanış bu şekilde devam ederse böyle bir risk var. Son açıklamaya göre yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70'lerdeydi. Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. İsmail Cinel, vaka sayısının, tabloya yansıyandan 3-4 kat fazla olduğunu belirtiyor. Önlemlere daha sıkı uyulması gerektiğini söyleyen Cinel "Frene basamıyorsak bile gazdan ayağımızı çekmemiz gerek" dedi.
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