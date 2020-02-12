Van'da çığ düşen minibüsten kurtarılanlar yaşadıklarını anlattı
Van'ın Bahçesaray ilçesinde ilk çığda kar yığınlarının altında kalan minibüsten sağ çıkanlar yaşadıklarını anlattı. Yaklaşık 7 saat kurtarılmayı bekleyen yolcular, zamanın geçmesiyle umutlarını kaybettiklerini söyledi. Onları kurtulacaklarına inandıran ise bölgede çalışmaya başlayan iş makinesinin sesiydi. İşte ayrıntılar...
11.02.2020 - 17:13| Son Güncelleme : 12.02.2020 - 10:34
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