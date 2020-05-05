Virüs avcıları dünya gündeminde

Amerikan haber kanalı CNN Internatonal, Türkiye'de sahada çalışan virüs takip ekiplerini haber yaptı, bir günlük mesailerini görüntüledi. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, haberi sosyal medya hesabından paylaştı.

NTV 04.05.2020 - 17:00 | Son Güncelleme : 05.05.2020 - 09:31

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