Virüs avcıları dünya gündeminde

Amerikan haber kanalı CNN Internatonal, Türkiye'de sahada çalışan virüs takip ekiplerini haber yaptı, bir günlük mesailerini görüntüledi. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, haberi sosyal medya hesabından paylaştı.
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NTV 04.05.2020 - 17:00| Son Güncelleme : 05.05.2020 - 09:31
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