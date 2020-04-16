Virüs nedeniyle meslekler sanal ortama taşındı (Eğitmenler, alanında uzman olmayan kişilere karşı uyarıyor)
Corona virüs salgını hayatımızda bazı değişikliklere neden oldu. Artık psikolog ve psikiyatrlar seanslarını bilgisayar üzerinden online gerçekleştiriyor. Dahası pilates eğitmenleri, diyetisyenler ve yaşam koçları da bir süredir online ders veriyor. NTV Muhabiri Ahmet Örsoğlu, online eğitimin nasıl yapıldığını ve verimli olup olmadığını araştırdı. Eğitmenler, alanında uzman olmayan kişilere karşı uyardı.
Abone ol
Paylaş
NTV 16.04.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 16.04.2020 - 10:28
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.