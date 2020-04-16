Virüs nedeniyle meslekler sanal ortama taşındı (Eğitmenler, alanında uzman olmayan kişilere karşı uyarıyor)

Corona virüs salgını hayatımızda bazı değişikliklere neden oldu. Artık psikolog ve psikiyatrlar seanslarını bilgisayar üzerinden online gerçekleştiriyor. Dahası pilates eğitmenleri, diyetisyenler ve yaşam koçları da bir süredir online ders veriyor. NTV Muhabiri Ahmet Örsoğlu, online eğitimin nasıl yapıldığını ve verimli olup olmadığını araştırdı. Eğitmenler, alanında uzman olmayan kişilere karşı uyardı.

NTV 16.04.2020 - 09:00 | Son Güncelleme : 16.04.2020 - 10:28

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