Virüs sonrası diyabet oldu

Diyabet koması nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan 14 yaşındaki çocuğun corona virüse yakalandığı ortaya çıktı. 150 olması gereken kan değeri 15 bine yükseldi. 14 yaşındaki Alp geçirdiği corona virüs sonrasında diyabet hastası oldu.
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NTV 26.05.2021 - 12:55| Son Güncelleme : 26.05.2021 - 13:01
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