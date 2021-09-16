Yağmur şelale oluşturdu

Karaman’ın Ermenek ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle Firan Kalesi’nde biriken su, şelaleye dönüştü. Yaklaşık 100 metre yükseklikten akan suyun, şelale oluşturduğunu fark eden vatandaşlar, cep telefonuyla görüntüleri kaydetti.
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NTV 16.09.2021 - 11:43| Son Güncelleme : 16.09.2021 - 11:50
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