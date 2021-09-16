Yağmur şelale oluşturdu

Karaman’ın Ermenek ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle Firan Kalesi’nde biriken su, şelaleye dönüştü. Yaklaşık 100 metre yükseklikten akan suyun, şelale oluşturduğunu fark eden vatandaşlar, cep telefonuyla görüntüleri kaydetti.

NTV 16.09.2021 - 11:43 | Son Güncelleme : 16.09.2021 - 11:50

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