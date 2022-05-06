Yağmuru çekerken apartmanın üzerine yıldırım düştü
Hatay’ın Antakya ilçesinde yaşayan bir genç, yağmur yağarken çakan şimşekleri cep telefonuyla çekmeye çalıştı. Gencin ‘‘Bir tane daha düşecek, hissediyorum’’ diyerek geri saymaya başladığı anlarda tam karşısındaki apartmanın üzerine yıldırım düştü.
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