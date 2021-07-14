Yakıt alırken kalbi durdu: Kalp masajıyla hayata döndürdüler
Erzurum’da akaryakıt istasyonundan yakıt almak isteyen 54 yaşındaki Ekrem Memiş, aracında kalp krizi geçirdi. Depoyu doldururken durumu fark eden istasyon çalışanı hemen arkadaşlarından yardım istedi. Memiş’e ilk müdahaleyi yapan Cahit Torunoğlu, ‘‘Ücretini alırken rahatsızlandığını gördüm. 112’yi arayıp ambulans istedik. O sırada araçtan çıkarıp yere yatırdık, su vermeye çalıştık’’ dedi. İstasyona gelen sağlık ekibi, kalbinin durduğunu belirledikleri sürücüye uzun süre kalp masajı yaptı. Hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedaviye alınan Ekrem Memiş'in sağlık durumu kritik...
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ntv.com.tr 14.07.2021 - 12:25| Son Güncelleme : 14.07.2021 - 12:39
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