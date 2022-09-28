Yakıtı biten helikopter benzinliğe indi

Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde bir akaryakıt istasyonuna inen helikopteri görenler gözlerine inanamadı. İstayon çalışanı Çetin Meletli ‘‘Yüksek gerilim hatlarını kontrol eden bir helikopterdi. Bizden izin alarak geldiler, acil iniş yaptı. İlk defa böyle bir şey yaşadık’’ dedi. Bir tankerden yakıt dolduran helikopter daha sonra havalanarak istasyondan ayrıldı.
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