Yalı Çapkını 59. bölüm 2. fragmanı: Seyran'ın beni bırakmasına değdi mi?

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın 59. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı "Yalı Çapkını"nın yeni tanıtımda; Ferit'in ağabeyi Fuat ile dertleşirken Pelin'in kendisini salak yerine koyduğunu söyleyip "Seyran'ın beni bırakmasına değdi mi?" demesi ve Serter'in Ferit'e silah çekmesi dikkat çekti. Yalı Çapkını yeni bölümüyle 23 Şubat akşamı Star'da...

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