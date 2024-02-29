Yalı Çapkını 60. bölüm 2. fragmanı: Seyran, Akın'ı seçiyor
Başrollerini Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını'nın 60. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Star TV'nin sevilen dizisi "Yalı Çapkını"nın yeni tanıtımda; Orhan'ı kurtarmak için Akın ile görüşmeyi kabul eden ve Ferit'i de buna ikna etmeye çalışan Seyran'ın "Bize bunu yapma" diyen Ferit yerine Akın'ı seçmesi dikkat çekti. Yalı Çapkını yeni bölümüyle 1 Mart akşamı Star'da...
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