Yalova-Yenikapı feribotundan atlayan yolcuyu kurtarma anları

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) Yalova-Yenikapı seferini yapan feribotta seyahat eden bir yolcu denize atladı. Diğer yolcuların durumu personele bildirmesiyle kaptan feribotu durdurdu ve denize can simidi atıldı. Bölgeye hemen tekneyle ulaşan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri denizdeki yolcuyu kurtardı.

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