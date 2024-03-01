Yan Oda 1. bölüm 3. fragmanı: Fikret'in bütün ailesi bize saygı duyacak!
Star TV'nin yeni dizisi Yan Oda'nın 1. bölüm 3. fragmanı yayınlandı. Yönetmen koltuğunda Çağrı Vila Lostuvalı'nın oturduğu, senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı Yan Oda'nın yeni tanıtımında; Sevgi'nin Taylan'ın sözleriyle öfkelenen kızına "Fikret'in bütün ailesi bize saygı duyacak!" demesi dikkat çekti. Başrollerini Şevval Sam, Caner Cindoruk, Onur Seyit Yaran, Derya Pınar Ak ve Nazan Kesal'ın paylaştığı Yan Oda, ilk bölümüyle 6 Mart Çarşamba akşamı saat 20.00'de Star'da...
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