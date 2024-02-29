Yan Oda ilk bölümüyle 6 Mart'ta başlıyor

Başrollerini Şevval Sam, Caner Cindoruk, Onur Seyit Yaran, Derya Pınar Ak ve Nazan Kesal'ın paylaştığı Star TV'nin yeni dizisi Yan Oda'nın yeni tanıtımı yayınlandı. Yönetmen koltuğunda Çağrı Vila Lostuvalı'nın oturduğu, senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı Yan Oda, ilk bölümüyle 6 Mart Çarşamba akşamı 20.00'de izleyici karşısına çıkacak.
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