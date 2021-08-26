Yanan alan küllerinden doğuyor

Antalya Manavgat'taki yangın felaketi sonrası yaralar sarılıyor. Yaklaşık 400 kişiye konteyner evler teslim edildi. Yakında yeni evlerin yapımına başlanacak. Yangında yaralanan çok sayıda hayvan ise Bursa'da Emekli Hayvanlar Çiftliği'nde tedavi görüyor.
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NTV 26.08.2021 - 16:12| Son Güncelleme : 26.08.2021 - 16:16
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