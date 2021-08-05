Yangın fırsatçıları iş başında

Fırsatçılar yangın felaketinde de boş durmadı, bölgeye gönderilmek için satın alınan yangın söndürme ekipmanlarına zam yaptı. Yangın tüpü, yangın topu ve korbondioksit zehirlenmesinden koruyan maskelerin fiyatı, bir haftada en az 2 kat arttı. Ticaret Bakanlığı, fiyat artışları hakkında inceleme başlattı. (Haber:Çağrı Ulu-Beyzanur Özer Kamera:Cüneyt Horozal-Oktay Taşkın)

NTV 05.08.2021 - 14:22 | Son Güncelleme : 05.08.2021 - 14:28

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