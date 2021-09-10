Yangında anne, çocuğunu korumak için 5. kattan attı

Afyonkarahisar'da dün 5 katlı binada çıkan yangında bir annenin, çocuğunu kurtarmak için pencereden aşağıda açılan battaniyeye attığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Öte yandan, çocuğunu attıktan sonra kendisi de atlayan ve çimlere düşerek ağır yaralanan anne Sultan Gümüş'ün hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Yangında, dumandan etkilenen ve pencereden atlayan 6 kişi hastaneye kaldırılmıştı.

NTV 10.09.2021 - 11:51 | Son Güncelleme : 10.09.2021 - 11:57

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