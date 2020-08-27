Yangında her şeyini kaybetti

Adana'da 2 gün süren orman yangını, büyük zarara yol açtı. 64 yaşındaki Mehmet Karacan, hayvancılık yaparak geçimini sağlıyordu. O gece alevler evini tehdit ettiği için bölgeden ayrıldı. Döndüğünde ise ne evi ne de hayvanları kalmıştı. Bir günde yaşadığı yeri ve geçim kaynağını kaybeden Karacan, büyük üzüntü yaşadı.

NTV 27.08.2020 - 12:33 | Son Güncelleme : 27.08.2020 - 13:12

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