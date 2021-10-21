Yangında mahsur kalanları TIR’la kurtardılar

İstanbul Tuzla’da 3 katlı apartmanın kömürlüğünde çıkan yangın nedeniyle 2’si çocuk 5 kişi evde mahsur kaldı. İtfaiyeye haber veren mahale sakinleri, dumanın çoğaldığını görünce harekete geçti ve apartmanın önüne TIR çekti. Aracın üzerine çıkan vatandaşlar, balkona merdiven uzatarak mahsur kalanları kurtardı.

Haberler - ntv.com.tr 21.10.2021 - 11:47 | Son Güncelleme : 21.10.2021 - 12:01

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