Yangında mahsur kalanları TIR’la kurtardılar

İstanbul Tuzla’da 3 katlı apartmanın kömürlüğünde çıkan yangın nedeniyle 2’si çocuk 5 kişi evde mahsur kaldı. İtfaiyeye haber veren mahale sakinleri, dumanın çoğaldığını görünce harekete geçti ve apartmanın önüne TIR çekti. Aracın üzerine çıkan vatandaşlar, balkona merdiven uzatarak mahsur kalanları kurtardı.
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