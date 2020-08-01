Yapay zekalı güvenli park

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, parklarda oluşabilecek asayiş olaylarının önüne geçmek için "Güvenli park" Projesi başlattı. Millet Bahçesi içersine kurulan yapay zeka sistemi ile olaylara anında müdahale edilecek. Projenin kentteki diğer parklara da uygulanması hedefleniyor. 

NTV 01.08.2020 - 17:50 | Son Güncelleme : 01.08.2020 - 18:06

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