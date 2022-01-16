Yaptığı kazayı böyle kaydetti: Yapma bunu bana yapma
Sakarya’da iki genç, tek şeritli yolda eski model bir araçla 120 km hız yapınca kaza açınılmaz oldu. Dirskiyondaki genç hakimiyetini kaybetti ve savrylan otomobil elektrik direğine çarptı. O anlarda cep telefonuyla video çeken gençler, yaptıkları kazayı da kaydettiler. Sürücü aşağı inip de aracının halini görünce ‘‘Yapma, yapma bunu bana yapma’’ diyerek üzüntüsünü dile getirdi.
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