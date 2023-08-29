Yarın açılıyor: Eminönü-Cibali istasyonu tamamlandı
İstanbul'un raylı ulaşım hattına 1 kilometrelik bir bölüm daha ekleniyor. Cibalikapı ve Eminönü'nü bağlayan tramvay hattı yarın hizmete girecek. Hatla birlikte, Eminönü ile Alibeyköy arasındaki yolculuk 35 dakika olacak. Yolcu talebine göre, 3 dakikada 1 araç kalkabilecek. Günde yüz onbinden fazla yolcu taşıma kapasitesine sahip proje, yeni nesil sistemle yapıldı. Tramvaya elektrik sağlayan teller ve direkler kullanılmayıp, enerjinin yere döşenen özel bir hatla verilmesi sağlandı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Tramvay
- Ulaşım
- İstanbul