Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Bugün birçok yerde açıklamalar, reklam filmleri, farkındalık projeleri göreceksiniz. Tüm bu çaba, insanoğlu'nun en zor bulunan, bu nedenle de en kıymetli yetisini harekete geçirmek için. Empati duygusunu. Çünkü ne oluyorsa, empati yapamamaktan oluyor. Bir rehabilitasyon merkezinde özel çocuklara eğitim veren ve aynı zamanda 2008 yılından beri rap müzik yapan Tolga İnci, engelleri aşan öğrencisi Umut Şirin'in eşlik ettiği şarkısı ile yaşanabilir bir dünya için "Engelleri Aş" çağrısı yaptı.
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