Yaşlı adam çöp atarken ölümden döndü: Ucuz atlattım
İstanbul Şişli’de evinin önündeki konteynere çöp atan 73 yaşındaki Ahmet Tırın’a otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle havaya fırlayarak yere düşen yaşlı adam başından yaralandı. O sırada sokakta oynayan çocukların büyük tehlike atlattığını söyleyen Tırın ‘‘Hayret ediyorum vücudumda kırık çıkık olmamasına. Ucuz atlattım. Şoför, fren tutumadı, diyor ama belli acemi. Sokakta oynayan çocuklara çarpsaydı ne olacaktı?’’ dedi.
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ntv.com.tr 08.09.2021 - 14:55| Son Güncelleme : 08.09.2021 - 15:06
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