Corona günlerinde yaşlı çifte sürpriz hediye

Sivas'ın İmranlı ilçesinde yalnız yaşayan ve corona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan 73 yaşındaki Dursun Arslan'ın muhabbet kuşu talebi, Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılandı. Benzer bir öykü de İstanbul'da yaşandı. Hikayelerin kahramanı ise, dost canlısı muhabbet kuşları. İşte ayrıntılar...
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NTV 16.04.2020 - 14:00| Son Güncelleme : 16.04.2020 - 15:06
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