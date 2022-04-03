Yaşlıları uyutup soyuyordu: 43 suçtan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası var
İstanbul, İzmir, Denizli ve Eskişehir’de 5 yılda 9 yaşlı çifti uyutarak soyan bakıcı kadın son işinde yakalandı. Nurtem D., Denizli’de yaşayan 83 yaşındaki Yaşar Bozkurt ve 81 yaşındaki Günsel Bozkurt çiftinin yanında çalışmaya başladı. Yaşlı çiftin yemeğine uyku ilacı koyarak evdeki 3 bin TL, bin 700 euro ve cep telefonunu çalan Nurtem D. kayıplara karıştı. Olayın ardından JASAT’ın düzenlediği operasyonla İzmir’de bir evde, battaniye altında yakalandı. 43 suç kaydı ve 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Nurtem D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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