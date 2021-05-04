Yatak odasına bir anda hafriyat doldu

Rize'de kamulaştırıldıktan sonra yıkımı devam eden binanın hafriyatı bitişikteki binanın duvarını delince, molozlar yatak odasına doldu. Büyük bir gürültüyle odaya dolan molozları gören aile şaşkınlık yaşadı.

NTV 04.05.2021 - 16:12 | Son Güncelleme : 04.05.2021 - 16:50

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