Yedisu için deprem uyarısı: 7,2 büyüklüğünde deprem üretebilir

Bingöl'deki 5,7'lik deprem sonrası NTV yayınına katılan jeoloji mühendisi Prof. Okan Tüysüz, yeni bir deprem için uyardı. Tüysüz, Bingöl'ün Yedisu ilçesinde 7'den büyük bir deprem olabileceğini söyledi. Uyarı sadece Yedisu ile sınırlı değil. Tüysüz, Marmara Bölgesi için, "Yarın deprem olsa bizim için şaşırtıcı olmaz" dedi. Haber: AHMET ÖRSOĞLU Kamera:CAHİT KAZAN

NTV Haber 15.06.2020 - 03:39 | Son Güncelleme : 15.06.2020 - 04:05

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