Yeni doğum yapan bir sokak köpeği yavruları sahiplendi
Eskişehir’in Beylikova ilçesinde demiryolu çalışanları tarafından ağzı bağlı bir çuvalda yeni doğmuş 8 yavru köpek bulundu. Yeni doğum yapan bir sokak köpeğinin yanına götürülen yavru köpekler, ölümden kurtarıldı. Anne köpek yavruları sahiplendi ve emzirmeye başladı. Yavruları kurtaran Gökalp Tepegöz, “Vardiya değişim sırasında köpek sesi duyduk. Çuvalı açınca inanamadık. Bulmasaydık havasızlıktan öleceklerdi. Anne köpek şu an 16 yavruyu emziriyor. Biz de her gün yemek getiriyoruz’’ dedi.
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