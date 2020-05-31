"Yeni normal hayat" için genelge (Restoran, cafe ve spor salonları 1 Haziran Pazartesi açılıyor)
Normalleşme süreci Pazartesi günü hızlanıyor. Corona virüs tedbirleri kapsamında kapatılan restoran, cafe ve spor salonları Pazartesi günü yeniden açılıyor. Restoran ve cafeler 22, spor salonları 24'e kadar hizmet verebilecek. Park, bahçe, piknik alanı ve sahillerdeki kısıtlama da kaldırılıyor.
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NTV 31.05.2020 - 08:00| Son Güncelleme : 31.05.2020 - 10:07
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