Yeni sıcak hava dalgası geliyor! İstanbul 38 dereceyi görecek

Türkiye'nin batısı yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altına giriyor. Kısa bir aradan sonra önümüzdeki hafta bir sıcak dalgası daha gelecek. Peki termometreler kaç dereceleri gösterecek, bu sıcak dalgalarının etkisi ne olacak? NTV meteoroloji Editörü Dilek çalışkan anlattı.

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