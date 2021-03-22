Yeraltı suyu tükeniyor, obruklar artıyor

Konya Havzası Türkiye'de en fazla obruk görülen yerlerden... Bölgede 600'ün üzerinde obruk olduğu biliniyor ve obruklar gün geçtikçe çoğalıyor. Obruk oluşumu doğal bir olay ancak yeraltı sularının hızla tükenmesi obruk oluşumunu hızlandırıyor, bu da bölgeyi tehdit ediyor. (Haber:Eren Mahir Gençer)

NTV 22.03.2021 - 11:39 | Son Güncelleme : 22.03.2021 - 12:04

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