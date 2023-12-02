Yerel seçim hazırlıkları hızlandı: Partilerin aday stratejisinde son durum
Yerel seçim yaklaşırken, siyasetin gündem maddelerinden bir tanesi de CHP ile İYİ Parti arasında işbirliği yapılıp yapılmayacağı. İYİ Parti, CHP'nin işbirliği teklifine pazartesi günü yanıt verecek. Pazartesi öncesi Ankara'da ne konuşuluyor? Öte yandan AK Parti ve MHP arasındaki yerel seçim çalışmalarında sona gelindi. Orada nasıl bir işbirliği olacak? NTV ekibinden Ahmet Örsoğlu, konuya ilişkin son durumu aktardı.
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