Yerli insansız taarruz helikopteri

Türkiye Havacılık ve Uzay Sanayii TUSAŞ'ın bir süredir gizlilik içinde yürüttüğü proje gün ışığına çıktı. T-629 ismi ile yürütülen projeyle Türkiye milli imkanlarla insansız taarruz helikopteri üretecek. Halen envanterde bulunan Atak'lardan daha büyük olacak helikopter elektrikli motor kullanacak. (Haber: Özden Erkuş - Kamera: Yasin Güngör)
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NTV 25.02.2021 - 15:47| Son Güncelleme : 25.02.2021 - 16:01
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