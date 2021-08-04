Yeşilin yerini kül rengi aldı

Marmaris İçmeler'den gelen iki fotoğraf karesi yangının verdiği hasarı gözler önüne seriyor. Yangından sonra bölgede çekilen drone görüntüleri de eskiden yemyeşil olan yerlerdeki değişimi ortaya çıkardı.
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NTV 04.08.2021 - 10:45| Son Güncelleme : 04.08.2021 - 10:51
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