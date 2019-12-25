Yiğit Efe'nin ilacı kardeşi oldu (1 yaşında alınan ilik, ağabeyini iyileştirdi)
Türkiye'nin dört bir yanında kan hastalıklarıyla mücadele eden binlerce çocuk ve onları kurtarmak için dünyaya gelen kardeşleri var. Yıldız Ece de o çocuklardan biri. Genetik tüp bebek yöntemi sayesinde hasta ağabeyi ile yüzde yüz doku uyumlu olarak doğdu. Yıldız Ece'den alınan ilik, ağabeyini iyileştirdi. İşte ayrıntılar... (Haber: Yağız Şenkal Kamera: Oktay Taşkın, NTV Haber)
25.12.2019 - 14:03| Son Güncelleme : 25.12.2019 - 14:06
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