"Yoğun bakımda hasta kalmadı" sevinci

Corona virüsten 4 kişinin yaşamını yitirdiği Elazığ'da hastanelerde tedavi edilen 52 kişi sağlığına kavuştu. Kentte yoğun bakımda tedavi olan hasta kalmayınca, Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde görev yapan sağlık çalışanları bu güzel haberi müzik eşliğinde oynayarak kutladı.
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İHA 05.05.2020 - 16:36| Son Güncelleme : 05.05.2020 - 17:03
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