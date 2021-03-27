Yoğun bakımlar yüzde 85 dolu

Türkiye'de corona virüs hastaları için oluşturulan yoğun bakımlarda doluluk oranı yüzde 85'e çıktı. Üstelik yoğun bakımlardaki genç hasta sayısı da artıyor.
Türk Yoğun Bakım Derneği 2. Başkanı Profesör Doktor Mehmet Uyar, hastalığın artık daha ağır seyrettiğini ve daha uzun sürdüğünü söylüyor. (Haber: Melike Şahin)

NTV 27.03.2021 - 17:28 | Son Güncelleme : 27.03.2021 - 17:44

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