Yola atlayan kız çocuğunu ezilmekten bekçiler kurtardı
İstanbul Zeytinburnu’nda küçük bir kız çocuğu annesini elini bırakıp yola fırladı. Araçların arasında ezilme tehlikesi geçiren çocuğu, o sırada yolun karşısında olan bekçiler kurtardı. İşte güvenlik kamerasının kaydettiği korku dolu o anlar...
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