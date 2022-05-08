Yola atlayan kız çocuğunu ezilmekten bekçiler kurtardı

İstanbul Zeytinburnu’nda küçük bir kız çocuğu annesini elini bırakıp yola fırladı. Araçların arasında ezilme tehlikesi geçiren çocuğu, o sırada yolun karşısında olan bekçiler kurtardı. İşte güvenlik kamerasının kaydettiği korku dolu o anlar...

Haberler - İHA 08.05.2022 - 09:43 | Son Güncelleme : 08.05.2022 - 09:58

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