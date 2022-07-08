Yolcuyu uçağa yetiştirmek için taksinin koltuklarını söktüler
İstanbul’da Fransa uçağına yetişmeye çalışan bir yolcunun bindiği taksinin bagajı açılmadı. Taksi şoförü dakikalarca uğraşıp bagajı açamayınca polislerle beraber aracının koltuklarını söktü. İlk kez böyle bir ‘talihsizlik’ yaşadığını söyleyen Mirza Barışer ‘‘Polis arkadaşlar sağolsunlar yardımcı oldular. Buradan artık sanayiye gideceğim’’ dedi. Panikle valizlerini bekleyen yolcu Gamze Öztürk, ‘‘İnşallah arabanız eski haline döner’’ diyerek taksi şöförüne teşekkür etti.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.